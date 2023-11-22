T.C.İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2018/253

KARAR NO : 2023/497

Hakaret, Basit Yaralama, Kasten Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/05/2023 tarihli ilamı ile sanık SIVITLANA KARPOVA hakkında;

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan 1.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, bir daha suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması ve tazmini gerekli maddi bir zarar olmayışı göz önüne alınarak sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, kararı verilmiş olup, Sanık SIVITLANA KARPOVA (İder ve Nadalya kızı, 1989 UKRAYNA doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.17/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01935270