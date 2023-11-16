T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2019/629

KARAR NO : 2022/148

Hakaret, Tehdit, Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/02/2022 tarihli ilamı ile sanık Münife hakkında;

Sanık hakkında Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarından ayrı ayrı düşme kararı verilmiş olup, Sanık Münife GÜZELIŞIK (Tahir ve Fahriye kızı, 01/01/1959 FATSA doğumlu, TC:54718498208) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.14/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01932310