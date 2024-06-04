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T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1264 Esas

MURİS : MEDİNA ALTIN

Mirasçılık belgesi istemli davada murisin mirasçılarının tespiti için Edirne ili Keşan ilçesi Yeniceçiftlik Cilt:30 Hane:4 BSN:90'da nüfusa kayıtlı Selmo ve Altuna'dan olma 04/10/1932 Tutin / Yugoslavya doğumlu 22777734650 T.C kimlik numaralı MEDİNA ALTIN'ın 23/04/2005 tarihinde vefat ettiği, Medina Altın'a ait mirasçılık belgesi istemli açılan dava ile ilgili olarak mirasçılarına ulaşılamadığından ve murise ait mirasçıları bulunamadığı takdirde yasal mirasçısının Hazine olduğuna karar verileceğinden muris Medina Altın'ın mirasçısı olduğunu ileri sürenlerin ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içerisinde Mahkememiz dosyasına mirasçılık bildirmeleri HMK nın594/1-2 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02043185

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#Basın No ILN02043185#İlangovtr