T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2015/195 Esas

KARAR NO : 2020/122



Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Mahmut ve Kejal oğlu, Kala Rash 21.12.1984 doğumlu, İran uyruklu Ahmed Mahmood MUHEDIN hakkında mahkememizin19.02.2020 tarihli ilamı ile TCK'nın 204/1 maddesi gereğince "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan dolayı 3 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve TCK'nın 53. maddesinin 1.2.3. fıkralarının uygulanmasına karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,İLAN OLUNUR 13.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01984313