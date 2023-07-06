T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

KARAR NO : 2023/269

Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Gergınov ve Nazile oğlu, 01/06/1952 Kırcali doğ.lu Bulgaristan uyruklu Sevdalın Evtımov GERGINOV hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan suçundan mahkememizin 01/06/2023 tarihli karır ile ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5271 sayılı CMK’nin 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, söz konusu karartüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Ağır Ceza mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği,İLAN OLUNUR. 04.07.2023

#ilangovtr Basın no ILN01854769