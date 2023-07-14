T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

KARAR NO : 2020/410

SANIK : YUNUS KORKMAZ, Haydar ve Aslihan oğlu, 28/07/1990 doğumlu.

SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık

KARAR TARİHİ : 30/12/2020

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan beraat kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.07/07/2023

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