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T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 00:00

DOSYA NO : 2019/278 Esas

KARAR NO : 2020/410
SANIK : YUNUS KORKMAZ, Haydar ve Aslihan oğlu, 28/07/1990 doğumlu.
SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık
KARAR TARİHİ : 30/12/2020
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan beraat kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.07/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01858264

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#Basın No ILN01858264#İlangovtr