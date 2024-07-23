T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84517419-2018/329-Ceza Dava Dosyası 22.07.2024

Konu : İLAN



Mahkememizin 20.12.2022 tarihli 2018/329 E- 2022/654 Karar sayılı ilamı ile; Djuned ve Latıfaoğlu, 1961 Endonezya d.lu Müşteki ABDUL MUNIEM DJUNED BAUZIER'ın tarafı olduğu Hırsızlık suçundan verilen 20.12.2022 tarihli 2018/329 E 2022/654K sayılı 3 Yıl 1 Ay 15 gün Hapis Cezasının ve Hak Mahrumiyetlerinin uygulanması kararının ve sanık müdafi Av. Sami Rahmani'nin 26.12.2022 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin Müştekiye tebliğ edilemediğinden , 7201 SayılıYasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur

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