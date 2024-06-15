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T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 00:00

 

T.C.
İSTANBUL 
58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

13.06.2024

Sayı : E.84517419-2023/336-Ceza Dava Dosyası 

Mahkememizin 22.02.2024 tarihli 2023/336 E - 2024/192 Karar sayılı ilamı ile; Yasenve Saadıehoğlu, 1954 d.lu Katılan MOHAMMAD MOUMEN BAAJ'ın tarafı olduğu Hırsızlık suçundan sanık hakkında verilen Beraat kararı ve C.Savcısı 22.02.2024 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden , 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 güniçerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.13.06.2024

#ilangovtr Basın no ILN02050357

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#Basın No ILN02050357#İlangovtr