T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84517419-2021/569-Ceza Dava Dosyası 28.07.2023

Konu : İLAN

Mahkememizin 21.02.2023 tarihli 2021/569 E-2023/114 Karar sayılı ilamı ile; İmedve Neceh oğlu, 2001 İDLİP d,luBehçed Elhalid tarafları olduğu Ulaşım Araçlarının Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 Ay Hapis cezasıverildiği, yapılan tüm aramalara rağmen kararınsanığa tebliğedilemediğinden7201 SayılıYasanın 28 ve devamımaddeleri gereğince ilanen tebliğinekarar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren7 güniçerisindemahkememize veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak şartıyla Zabıt Katibine beyanda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesine itirazda başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonrakararınsanığatebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususutebliğ olunur.

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