T.C.İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 57.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 21.10.2022 tarih2022/205 esas 2022/927 karar sayılı ilamı ile; Ferhan ve Halise'den olma Haseke 01.01.1989 D.lu sanık Faruk RECEP'in 5607 Sayılı Yasanın 3/5(1. cümle) Maddesine Muhalefetsuçundan 5607 Sayılı Yasanın7242 Sayılı Yasa ile Değişik 3/22 maddesi gereğinc 20,00-TL ve 2.000-TL adli para cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere (Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğine ve gereğince infaz işlemlerinin yapılacağı ihtarı ile), aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.11/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01812489