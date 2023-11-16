T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/615 Esas

KARAR NO : 2023/558

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/10/2023 tarihli ilamı sanık Yusuf Şahin Göltepe 6.080 TL adli para cezası kararı verilmiş olup, dosyanın sanığı olan Ahmet ve Selma oğlu, 1980 doğumlu, YUSUF ŞAHİN GÖLTEPE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Yargıtay ilgili Ceza Dairesine temyiz yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, temyiz edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.13.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01931923