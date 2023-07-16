T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

KARAR NO : 2023/383

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamı sanık Yavuz Sarıkaya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Omar ve Zohra oğlu, 1991 Fas doğumlu, JIHANE ELMALIH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, itiraz edilmedi takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.14.07.2023

#ilangovtr Basın no ILN01861313