T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/336 Esas

KARAR NO : 2023/587

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19.10.2023 tarihli ilamının Salih ve Ayşe oğlu, 15.04.1975 doğumlu, Malatya, Doğanyol, Konurtay nüfusuna kayıtlı sanık REMZİ TOKAY'a tebliği gerekmiş, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

CMK’nun 272. Maddesi uyarınca hükmün tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ile CMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe veya İnfaz Kurumu ve Tutukevi Müdürüne beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluaçık olmak üzere ve süresi içerisinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 14.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01932645