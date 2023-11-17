T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/308 Esas

KARAR NO : 2018/477

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.09.2023 tarihinde verilen ek karar, Ramazan ve Zeynep oğlu, 16.09.1968 doğumlu, Tekirdağ, Saray, Ayaspaşa nüfusuna kayıtlı sanık NECATİ RED'e tebliği gerekmiş, tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince trajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

CMK’nun 267. Maddesi uyarınca hükmün tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile yasa yoluna başvuracak kişi eğer başka bir yargı alanı içerisinde ise aynı derecedeki bir mahkemeye verilecek dilekçe ya da zabıt katibince tutanağa geçirilecek beyan ileCMK'nun 263. Maddesi uyarınca Ceza İnfaz Kurumunda bulunan sanık veya müdahil yönünden infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz yoluaçık olmak üzere ve süresi içerisinde itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 14.11.2023

#ilangovtr Basın no ILN01932587