T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2023/204 Esas

KARAR NO :2024/279 Karar

Elde veya Üste Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık SALEM AYACHE'nin 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir. Sanık Salem Ayache'ye (Tayeb ve Dahbia Assen oğlu, 23/03/1955 Alger/Cezayir doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 14/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02033174