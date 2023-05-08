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T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

İ L A NDOSYA NO :2021/715 EsasKARAR NO :2023/293 Karar

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı11/04/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Akmal Mamarakhımov hakkında 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına kararı verilmiştir. Sanık Akmal Mamarakhımov'un (Shokır ve Zulfiya oğlu, 10/01/1986 Samarkand doğumlu) açık adresibilinmediğinden hükümtebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 03/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01824646

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#Basın No ILN01824646#İlangovtr