T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanıklar hakkında CMK'nın 223/8 maddesi gereğince ayrı ayrı muhakemenin durmasına karar verilmiştir. Sanık Adnan TOK'un (Halit ve Zekiye oğlu, 30/06/1982 Gazimağusa/Kuzey Kıbrıs doğumlu) açık adresibilinmediğinden hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/04/2023

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