T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Emre Sevinç hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Emre Sevinç'in (Aydın ve Emine oğlu, 20/05/1985 İstanbul doğumlu, Erzincan, Refahiye Sağlık mah. Nüfusunda kayıtlı) açık adresibilinmediğinden hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/04/2023

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