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T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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##İlangovtr#Basın No ILN01810799#Resmi İlan
T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 00:00

İ L A NDOSYA NO :2022/602 EsasKARAR NO :2023/152 Karar

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Emre Sevinç hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Emre Sevinç'in (Aydın ve Emine oğlu, 20/05/1985 İstanbul doğumlu, Erzincan, Refahiye Sağlık mah. Nüfusunda kayıtlı) açık adresibilinmediğinden hüküm tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01810799

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##İlangovtr#Basın No ILN01810799#Resmi İlan