T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/03/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Annette Leonine BEMBA'nın TCK'nın 203/1. Maddesi gereğince6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Annette Leonine BEMBA'nın (Mpabe ve Seng kızı, 19/11/1981 Douala doğumlu) açık adresibilinmediğinden hükümve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/04/2023

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