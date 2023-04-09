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T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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##İlangovtr#Basın No ILN01810798#Resmi İlan
T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 00:00

DOSYA NO :2016/314 Esas KARAR NO :2023/221 Karar

Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/03/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Annette Leonine BEMBA'nın TCK'nın 203/1. Maddesi gereğince6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Annette Leonine BEMBA'nın (Mpabe ve Seng kızı, 19/11/1981 Douala doğumlu) açık adresibilinmediğinden hükümve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01810798

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##İlangovtr#Basın No ILN01810798#Resmi İlan