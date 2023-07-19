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T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/5 Esas

KARAR NO : 2023/184
Davacı ELİF ÖZTÜRK tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 15/06/2023 tarihli kararı ile; 1-Davanın kabulü ile, Nevşehir ili, Yenimahalle ilçesi, 25 cilt, 41 nolu hanede kayıtlı, 49828592984 T.C nolu kayıtlı "Elif" isminin "Elif Mey" olarak tashihine 2-Karar özetinin TMK'nun 27. Maddesi gereğince İLANINA, Karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01862158

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#ILN01862158#İlangovtr