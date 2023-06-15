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T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 00:00

Sayı : 2021/306 Esas

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "Esbak Yaş Hasan Efendi Vakfından" icareli dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bostan Mahallesi, 791ada, 8 parsel sayılı, 37,5 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/2 hissesinin iştirak halinde Yani oğlu Elokyoyadi'nin adına kayıtlı olduğunu, adı geçenin gaip kişilerden olması sebebiyle İstanbul defterdarının kayyım tayin edildiğini, 5737 sayılı yasanın 17. Maddesi uyarınca taşınmazın vakıf adına tescili gerektiğini ileri sürerek mutasarrıflar hakkında gaiplik kararı verilmek suretiyle, adlarına olan tapu kaydının iptali ile vakfı adına tesciline karar verilmesi için iş bu davayı açmış olmakla,
"Esbak Yaş Hasan Efendi Vakfından" icareli dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Bostan Mahallesi, 791ada, 8 parsel sayılı, 37,5 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/2 hissesinin iştirak halinde Yani oğlu Elokyoyadi'nin hayat ve memadı hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 ay içerisinde İstanbul 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/306 E sayılı dosyasına müracat etmeleri 2. KEZ ilanen tebliğ olunur.11/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01845971

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#Basın No ILN01845971#İlangovtr