T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2016/500

KARAR NO : 2024/97

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan beraatine, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin 2016/500 Esas, 2024/97sayılı 30/04/2024 tarihli ilamı ile 206/1, 109/1 maddesi gereğince 9000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdugane ve Olman oğlu, 07/10/1976 Samarkand doğumlu, Özbekistan soy ve uyruklu ABROR HAFIZOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.03/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02043748