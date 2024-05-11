×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2020/236 Esas
KARAR NO: 2024/127

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2024 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan müşteki sanık Fırdavsı SOBIROV (Sobır ve Irodakhon oğlu, 2000 ÖZBEKİSTAN doğumlu, TC Kimlik No:99012531268), müşteki sanık Hindirn MEHDİ (Mehdi ve Bilinmiyor oğlu, 1988 ÖZBEKİSTAN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 10.05.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02030658

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02030658#İlangovtr