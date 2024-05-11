T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2020/236 Esas

KARAR NO: 2024/127

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/03/2024 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan müşteki sanık Fırdavsı SOBIROV (Sobır ve Irodakhon oğlu, 2000 ÖZBEKİSTAN doğumlu, TC Kimlik No:99012531268), müşteki sanık Hindirn MEHDİ (Mehdi ve Bilinmiyor oğlu, 1988 ÖZBEKİSTAN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 10.05.2024

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