T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı ile davalı Özgür AYHAN arasında görülen kurum zararından kaynaklı alacak davası nedeniyle;

Sona ve Sayat oğlu, 17/01/1978 Sakarya doğumlu, 360705805408 T.C. Kimlik numaralı davalı Özgür AYHAN için adres araştırması yapılmış olup, tespit edilen yurt içi adreslerine birden fazla tebligat hazırlanmış olup, davalı Özgür AYHAN'a adına tebligat yapılamamıştır. Davalı Özgür AYHAN'a 22/03/2023 tarihli duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 22/03/2023 tarih ve 2 nolu celsesinde;

"1-Ön inceleme aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla HMK'nın 143. vd. maddeleri uyarınca tahkikat aşamasına geçilmesine,

2-HMK'nun 140/5. maddesi gereğince taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları ve tanık deliline dayandıkları takdirde tanıkların ad soyad TC kimlik numaraları ile tanıkların hangi hususa ilişkin olarak dinletecekleri konusunda gerekli açıklamaları yapmaları konusunda 2 haftalık kesin süre verilmesine kesin süre içerisinde belirtilen eksikliklerin giderilmemesi halindebu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına (Taraf vekillerine İHTARAT YAPILDI)

3-Gelecek celse belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceğinin ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve HMK'nın 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğinin duruşmada hazır olan taraflara ihtarına(ihtarat yapıldı)

4-Duruşmada hazır bulunmayan diğer davalılara iş bu ihtaratlı duruşma zaptı ekli olarak gelecek celse duruşma gün ve saatinin HMK 147/2şerhi ile tebliğine,

5-İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/523 Esas sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenmesine,

6-Özgür Ayhan dışındaki davalılar yönünden dosyanın tefrik edilerek mahkememizin ayrı bir esasına kaydedilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 27/09/2023 günü saat 09:33 bırakılmasına karar verildi.'' davalı Özgür AYHAN'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra duruşma gün ve saatinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafına ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu duruşma zaptının tebliği yerine geçmek üzere davalı Özgür AYHAN'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01830254



