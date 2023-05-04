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T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 00:00

Sayı : 2022/96 Esas 26/04/2023

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ile Kayyım İstanbul Defterdarı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arapcami Mahallesi,Yemeniciler Caddesi, 1508 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Mehmet Kızı Fatma adına kayıtlı olan 2/8 hissesinin tapu kaydının iptali ile Kılıç Ahmet Ağa, Haremeyn Muhteremeyin ve Ayasofyayı Kebir Vakıfları adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların, bizzat bu kişinin veya mirasçılarınınMahkememizin 2022/96 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 26/04/2023

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