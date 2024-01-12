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T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 00:00

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T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98460994-2017/248 09.01.2024
İLAN
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 30/05/2023 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis, 53/1 ve 58/7 maddeleri uyarınca cezalandırılan Mehmet ve Kadriye oğlu 10/02/1981 doğumlu, METİN GÜDÜK aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararedilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN01966380

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#ILN01966380#İlangovtr