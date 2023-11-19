T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98460994-2022/416-Ceza Dava Dosyası 16.11.2023

İ L AN

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin 16/06/2023 tarihli ilamı ile TCK. 142/1-c ve 53/1 maddesi gereğince 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılan Sergey ve Gulhan oğlu, 1987 doğumlu, DMITRIY YAĞMUROV aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararedilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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