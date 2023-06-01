T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

KARAR NO : 2023/208

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamıile sanıkların sonuç olarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara verildiği, kararın sanık müdafiince istinaf olduğu,ancak dosyamız müştekisi Nadzhmıev ve Vasfie oğlu, 1996 doğumlu, NADZHI NADZHIEV tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar ile istinaf başvurusu dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metnin tebliğ edilmiş sayılacağı vetebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verildiği hususları ilanen tebliğ olunur. 30/05/2023

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