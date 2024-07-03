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T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 00:00

 

T.C.
İSTANBUL 
41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

02.07.2024

Sayı : E.26027622-2016/108-Ceza Dava Dosyası 
Konu :

İ L A N

SANIK : ÖNDER AYTAÇ, Aysal ve Nesrin oğlu, 06/09/1964 KARAHALLI doğumlu, UŞAK, ULUBEY, Gölbaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gmk Bulvarı 47/4 Kuzuy Hukuk Bürosu Çankaya/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:50095764028

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan sanık ÖNDER AYTAÇ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 07/03/2024 tarih ve 2016/108 Esas, 2024/184 Karar sayılı kararı ile sanık ÖNDER AYTAÇ hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Zamanaşımı nedeni ile Kamu davasının Düşürülmesine karar verilmiş olup, katılan Recep Tayyip ERDOĞAN vekili AV. AHMET ÖZEL 13/05/2024 tarihli dilekçesi ile verilen kararı istinaf etmiştir.
Dava dosyasında sanık ÖNDER AYTAÇ'a tüm araştırmalara rağmen Gerekçeli Karar ve Katılan vekiline ait İstinaf Dilekçesinin tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02055586

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#Basın No ILN02055586#İlangovtr