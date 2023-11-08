T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/63 Esas 10/05/2023 Konu : GAİPLİK İLANIDavacı , VAKIFLAR İSTANBUL 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Beyoğlu İlçesi, Çukur Mahallesi, Cezayirli Hasan Paşa Sokağında bulunan 7 Pafta , 380 Ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Stavros oğlu İoannis STAVRİDİS adına kayıtlı olup, İstanbul Defterdarlığı tarafından yapılan başvuru sonucunda adı geçen şahsın gaip olması sebebi ile Beyoğlu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/07/2010 tarih 2009/52 Esas - 2010/523 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiği, kayyımın taşınmazı idare ve tasarrufa başladığı tarihten bu yana MK 588 maddesinin aradığı yasal sürenin dolduğu, bu nedenle adı geçen parsel maliklerindenİoannis STAVRİDİS'in gaipliğine karar verilmesi talep etmiştir.

Gaipliğine karar verilmesi istenilen İspiro oğlu Haralambo hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2022/63 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri, aksi halde yukarıda bilgileri bulunan taşınmazların kayyımlık idare süresinin 10 yılı doldurmuş olması nedeniyle gaipliğine, taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi adına tesciline karar verilebileceği T.M.K m. 33 uyarınca ilan olunur.

GAİP: Stavros oğlu İoannis STAVRİDİS (kimlik bilgileri bulunmamaktadır)

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