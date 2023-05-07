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T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 00:00

İ L A NDOSYA NO : 2022/570 EsasKARAR NO : 2023/132

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/03/2023 tarihli ilamı ile SSÇ Sıla Elgörmüş hakkında 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırıldığı ve SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesi ibraz ettiği anlaşılmıştır. Dosyanın müştekisi REAAN TAHER ETTOUMİ 'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01825341

 

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#Basın No ILN01825341#İlangovtr