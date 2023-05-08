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T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

İ L A NDOSYA NO : 2022/293 EsasKARAR NO : 2022/380

Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/11/2022 tarihli ilamı ile SSÇ AYAT SULIMAN hakkında Hükmün AÇıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği ve SSÇ müdafiinin kararımıza itiraz dilekçesi ibraz ettiği anlaşılmıştır. Kasereka Celestın ve Kasereka Kazı kızı, 22/02/1999 doğumlu, Müşteki ESTHER MBAVUMOJA MASIKA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Kararı ve itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01824631

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#Basın No ILN01824631#İlangovtr