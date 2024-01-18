T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/614 Esas

Konu : ilanen tebligat

İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , ŞAHİN DİNEKLİ ile Davalı , SERDAR BAĞCILAR arasında mahkememizde görülmekte olan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca; tebligat yapılamayan davalı Serdar Bağcılar'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 23/10/2023 tarihli tensip zaptında;

"1-Davanın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 16, 17 ve 18 hükümlerine tabi şikayet niteliğinde bulunduğu, basit yargılamaya tabi olduğu ve duruşma yapılmasına gerek olmadığının tespiti ile davalı yana cevap hakkı tanınmasına,

2-Davalıya ihtarlı tebligat gönderilerek cevap ve delillerini sunmak üzere 2 haftalık kesin süre tanınmasına,

3-İstanbul 26. İcra Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 2005/12 sayılı takip dosyası ASLININ mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, icra dosyası imha edilmiş ise buna ilişkin tutulan tutanağın ve imha kararının gönderilmesinin istenilmesine,

4-Cevap ve kanıtlar sunulduktan sonra dosyanın tekrar ele alınmasına" karar verilmiş olup adı geçen davalı Serdar Bağcılar'a ilgili tensip ara karari ilanen tebliğ olunur.15/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01969429