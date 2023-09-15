T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/301 Esas

KARAR NO : 2022/305

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/05/2022 tarihli ilamı ile 179/2 maddesi gereğince 360 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Muhittin ve Hatice oğlu, 05/09/1982 doğumlu, Giresun, Yağlıdere, Kurucalı mahallesi nüfusuna kayıtlı SADULLAH KAHVECİ hakkında mahkememizce verilen aynen infazına ilişkin 11.07.2023 tarihli ek karar ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe yada başka yer Asliye Ceza mahkemeleri yada Cezaeviaracılığı ile mahkememize gönderilecek dilekçeyada zabıt katibine tutturulacak tutanakla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlan olunur. 07.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01891378