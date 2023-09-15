×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 00:00

DOSYA NO : 2013/21 Esas

Haberin Devamı

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2013/21 Esas
KARAR NO : 2020/9
Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2020 tarihli ilamı ile 142/1.b.1, 142/1.b.1, 142/1.b.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Rezo ve Lamara oğlu, 1965 doğumlu, Gürcistan uyrukluJAMBUL BERADZE hakkında verilen karar ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe yada başka yer Asliye Ceza mahkemeleri yada Cezaeviaracılığı ile mahkememize gönderilecek dilekçeyada zabıt katibine tutturulacak tutanakla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
İLAN OLUNUR. 07.09.2023

Haberin Devamı

#ilangovtr Basın no ILN01891381

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01891381#İlangovtr