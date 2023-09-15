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T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2013/21 Esas

KARAR NO : 2020/9

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2020 tarihli ilamı ile 142/1.b.1, 142/1.b.1, 142/1.b.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Rezo ve Lamara oğlu, 1965 doğumlu, Gürcistan uyrukluJAMBUL BERADZE hakkında verilen karar ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe yada başka yer Asliye Ceza mahkemeleri yada Cezaeviaracılığı ile mahkememize gönderilecek dilekçeyada zabıt katibine tutturulacak tutanakla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İLAN OLUNUR. 07.09.2023

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