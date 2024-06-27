T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/492 Esas

KARAR NO : 2024/331

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2024 tarihli ilamı ile sanık Ferhat Ocak hakkında TCK 142/2-b-2 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, müşteki Mohammed ve Melike oğlu, Fas1985 doğumlu SAID CHKINA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanık müdafiinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 26.06.2024

#ilangovtr Basın no ILN02052425