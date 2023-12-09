T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/60 Esas

KARAR NO : 2023/118

DAVALI : MEHMET PINAR - KİREÇBURNU MAH. HEKİM SK. NO:1 -1- İÇ KAPI NO:2- SARIYER İSTANBUL

Mahkememizde taraflar arasında görülen tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılama neticesinde;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve mernis adresinize gerekçeli karar evrakı ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adreste bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararınve davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Dosyamızdan verilen 30/03/2023 tarihli karar ile,

1-Açılan davanın REDDİNE;

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 179,90-TL harçtan peşin alınan 148,50-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 31,40-TL harcın davacılardan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davalılar Çiğdem Kırhan, Cem Kırdar, Nuran Yavuz, Hikmet Yelkanat, Ayşe Pınar Siyer vekillerine takdir olunan 9.200,00 TL ücreti vekaletin davacılardan alınarak bu davalılara verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

5-Kullanılmayan gider ve delil avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

6-Davalı Cem Kırdar tarafından yapılan 100,00-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde yargıtay da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.30/03/2023

Verilen karara karşı davacı vekilince 07/05/2023 tarihinde dosyadan verilen kararın bozulmasını talebini içeren dilekçe ile kararın temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Tarafınıza ilanen tebliğine karar verilen gerekçeli karara ve davacı vekilinin temyiz dilekçesine karşı varsa diyeceklerinizi ilan tarihinden itibaren7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize bir dilekçe ile bildirmeniz hususu ilanen tebliğ olunur.24/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01947180