T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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MALİYE HAZİNESİ. ileKAYYIM. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz 2022/385 esas sayılı dava dosyasındaİstanbul İli Beyoğlu İlçesi arapcami mahallesi yelkenciler mevkiinde bulunan 1516 ada 4 parsel sayılı27,50 m2 yüzölçümlü dükkan vasıflı taşınmazın 2/4 hissesinin maliki Hüşfike Sürel adına kayıtlı taşınmazın hissedarı için;

Mahkememizdeki davada Hüşfike Sürel ve varsa mirasçılarının tespiti açısından ve bu haliyle şahsın ölüm tarihinin tespiti açısından bu şahsın veya mirasçılarının sağ olup olmadıkları, tanıyan ve bilenlerin var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içeresinde mahkememizin 2022/385 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içeresinde ölü olduğunun tespitine karar verilmesi istenilen şahsın mahkememize müracaat etmesi gerektiği, aksi halde gaipliklerine karar verileceği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun33/2-35 maddesine göre ilgili şahıs hakkında gaipliğe karar verileceği ilan olunur.16/12/2022

#ilangovtr Basın no ILN01825437