T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/305 Esas

KARAR NO : 2019/570

Mahkememizin 24/10/2019 tarih, 2015/305 Esas 2019/570 Karar sayılı, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 Sayılı Yasa'nın 359/b maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazının kaldığı yerden devamı kararı, Mehmet ve Emine oğlu, 22/03/1974 doğumlu, Eskişehir, Tepebaşı, Tunalı mahallesi nüfusuna kayıtlı KEREM İRİŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, ek karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesineitiraz yolu açık olmak üzere,süresinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 28/05/2024

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