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T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 00:00

İ L A N

T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/23 Esas
KARAR NO : 2023/227Mahkememizin yukarıda esas ve kararnumarasıyazılı 22/06/2023 tarihli kararı ile "Birden Fazla kişi Tarafından Geçe Vakti Birlikte Yağma" suçundansanıkİbrahim Engizek hakkında beraat kararı verilmiş olup, bu dosyada Müşteki olan Mırhıseın ve Cehan oğlu 1989 İrandoğumluMırazız MOUSAVIPOURtüm aramalara rağmen bulunamamış olup, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

  1. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 20.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01896779

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#Basın No ILN01896779#İlangovtr