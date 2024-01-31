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T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/965 Esas
KARAR NO : 2023/962

Mahkememizin 28/12/2023 tarihli beraat kararı Rabeh ve Rabia kızı Cezayir 1990 d.lu. NADJED ZOUBA tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.01.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01976436

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#ILN01976436#İlangovtr