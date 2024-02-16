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T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/392 Esas
KARAR NO : 2024/13

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan SSÇ Pınar Özmut hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.01.2024 tarihli ilamı ile neticeten 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Husseın ve Amena'dan olma, 1997 Lübnan doğumlu MÜŞTEKİ SALAH AL HAWLI tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 14.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01986154

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#ILN01986154#İlangovtr