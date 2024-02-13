T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/204 Esas

KARAR NO : 2023/626

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇler Lamıs Al Mouhamad ve Aya Elhasan hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile beraatlerine karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Abdulbarı ve Saud oğlu, 1993 Tripoli doğumlu MÜŞTEKİ AHMED ABDULBARI MOHAMMED BADR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.08.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01983644