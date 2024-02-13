T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/146 Esas

KARAR NO : 2023/655

Kamu görevlisine hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21.11.2023 tarihli ilamı ile SSÇ Suna Kaya'nın 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER.(CMK 231/8), çocuğun 3 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, olayın özelliği göz önüne alınarak herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına cezası ile cezalandırılan Özcan ve Ceyhan'dan olma, 23/05/2006 Beyoğlu doğumlu Suna Kaya tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafinin itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 09.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01983636