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T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 00:00

İ L A N

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/79 Esas
KARAR NO : 2023/379
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06.06.2023 tarihli ilamı ile SSÇ Baldan TANRISEVERGİL'in beraatine karar verilmiş, verilen hüküm Abdel Rahman ve Hadhoum kızı, 1997 doğumlu, MAGDA ABDEL RAHMAN ATIA'ya tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 üzerindeki gazetelerin birinde ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıylaİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçeyle veya kaleme beyanla İstanbul bölge Adliye Mahkemesine istinafyasa yoluna başvurma hakkının bulunduğuİLAN OLUNUR. 06.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01888173

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#Basın No ILN01888173#İlangovtr