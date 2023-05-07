T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Hırsızlık suçundan SSÇ Medine Bostancı hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/03/2023 tarihli ilamı ile neticeten 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Wadıh Saoud ve Noha Atieh kızı, 1972 Lübnan doğumlu MÜŞTEKİ NADIM SAOUD ROULA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 05.05.2023

#ilangovtr Basın no ILN01825287