T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/52 Esas

KARAR NO : 2023/292

İcbar Suretiyle İrtikap suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 17/10/2023 tarihli ilamı ile 250/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Alireza ve Furuza oğlu, 12/10/1990 İRAN doğumlu MOHAMMADJAWAD MOKHTAR'ın ifadesinde bildiği adresineve İstanbul İl Göç İdaresinin 28/02/2022 tarihli yazısı ile bildirilen adresine yapılan tebligatların iade edildiği, sanık hakkındahalen YURT DIŞINA ÇIKAMAMAK şeklinde adli kontrol tedbirinin bulunduğu, bu nedenle İstanbul İl Göç İdaresinden mevcut adresininsorulması üzerine 06/12/2022 tarihli yazı ile herhangi bir kaydının bulunmadığının bildirildiği, bu nedenle sanığa tebliğ işleminin yapılamadığı anlaşılmakla,

1-Sanığın YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ halen devam etmesi nedeniyle Mahkememizce verilen Gerekçeli Karar ile Cumhuriyet Savcısının veKatılanlar Emniyet Genel Müdürlüğü Vekili Av. Esra Bingöl, Katılan İstanbul Muhakemat Müdürlüğü Vekili Av. Refika Gamze Altunsu, Katılan Saeed Khaledian Vekili Av. Mustafa Teoman'ın istinaf dilekçelerinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Yurt Genelinde yayın yapan 50.000 üstü bir gazetede veGenel İnternet Haber Sitesindebir defaya mahsus İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Karar ve istinaf dilekçelerininİlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.12.2023

#ilangovtr Basın no ILN01953944