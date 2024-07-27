T.C.

İSTANBUL

29. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 87950838-2021/125-Ceza Dava Dosyası

Konu :İLANEN TEBLİGAT

Müşteki İSTANBUL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ile Sanık ANVAR TURSUNOV arasında mahkememizde görülmekte olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçu nedeniyle,

Mahkememizce daha önce belirtilen ULUS MAH. VATAN CAD. NO:65/4 GEBZE/KOCAELİ adresine Gebze 1. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2022/82 Talimat sayılı dosyasından tebligat çıkarılmış ancak adreste tanınmıyor olmanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan da bir netice alınamadığından şikayet dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma 03.12.2024 günü saat:10:10 'de yapılacağından "CMK 195 mad.'ye göre tebliğe rağmen yapılacak duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği tebliğ ve ihtar olunur "hususu ilanen tebliğ olunur. 17.07.2024

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