T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/103 Esas

KARAR NO : 2022/490

Hakaret, Basit Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/10/2022 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-3.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muzaffer ve Hanım oğlu, 05/07/1981 doğumlu, Ardahan, Göle, Kayaaltı mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT KARADEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, vegıyabi karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininYURT GENELİ İLK5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENELİNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile itiraz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir)

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01891375