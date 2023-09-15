T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/540 Esas

KARAR NO : 2023/329

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/06/2023 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasıilecezalandırılan Tokat, Niksar, Serenli Beldesi mah/köy nüfusuna kayıtlı AYKUT ÇETİNKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış VE GEREKCELİ KARAR emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt geneliİLK 5 GAZETEDEBİRİNDE VE GENELİNTERNETHABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE

Kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz, diğer kararlar yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanıklar tarafından haklarında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükümlerin kesinleşeceği açıklanıp,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01891379